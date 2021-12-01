В Челябинской области еще на сутки сохранится гололедица

В регионе ожидается перепад температур и дождь

В четверг, 2 декабря, в Челябинской области прогнозируют аномально теплую погоду. По данным синоптиков областного Гидрометеоцентра, столбики термометров поднимутся до +5°C. Также в регионе ожидаются снег с дождем и порывистый ветер.

В ночь на четверг столбики термометров покажут −2, +3°C, при прояснении похолодает до −7°C. Днем температура воздуха составит 0, +5°C. Облачно с прояснениями, местами небольшие осадки в виде дождя, переходящего в снег. Утром в отдельных районах туманы. На дорогах гололедица. Ветер южный с переходом на западный от 7 до 12 метров в секунду, порывы до 17 метров в секунду.

В Челябинске в ночные часы ожидается 0, −2°C. Облачно с прояснениями, небольшие осадки в виде мокрого снега и дождя, на дорогах гололедица. Днем потеплеет до +1, +3°C. Облачно с прояснениями, без осадков. Ветер южный с переходом на западный от 7 до 12 метров в секунду.