В Челябинской области стоки попали в две реки из‑за аварии на канализации

Оборудование обещают заменить с наступлением тепла

В Кусе из-за скачка напряжения сгорели насосы откачки стоков на городской канализации, из-за чего неочищенные фекальные воды несколько дней стекали в реки Куса и Ай, передает корреспондент ИА «Первое областное». Местные власти обещают устранить аварию в течение сегодняшнего дня.

О сливе сточных вод в природный водоток сообщила в социальных сетях председатель Собрания депутатов Кусинского муниципального района Светлана Борисенко. По ее словам, слив происходит на улицах Айской и Нижнезаводской. Она отметила, что авария произошла несмотря на то, что в прошлом году был отремонтирован канализационный коллектор, на что из областного бюджета было направлено около 13 млн рублей.

В администрации Кусинского района, в свою очередь, прокомментировали, что авария произошла не на коллекторе, а на насосной станции. Причем вышли из строя как основной, так и резервный насосы по причине скачка напряжения на златоустовской подстанции. В понедельник, 20 марта, аварийные насосы отремонтировали, система должна вернуться в штатный режим работы в течение сегодняшнего дня.

«Почему происходят такие ситуации? Дело в том, что система водоснабжения и водоотведения работает круглые сутки, то есть на износ. Естественно, она быстро приходит в негодность. Отремонтированное оборудование долго не служит, поэтому, как только позволит погода, уйдет вода, будут установлены новые насосы. Они уже закуплены», — добавили в администрации.

Напомним, что в январе из-за засора коллектора произошел разлив канализационных вод в Бакале. По этому факту было возбуждено уголовное дело.