В Челябинской области старые лифты заменят до 2030 года

Дома со спецсчетом смогут сделать это в рассрочку

Проблемы жилых домов, которые копят деньги на капремонт на спецсчете, обсудили сегодня на масштабном форуме «ЖКХ в развитии», проходящем в Челябинске. Форум-практикум посетили и журналисты медиахолдинга «Первый областной».

В отличие от домов, которые копят деньги на капремонт в «общем котле» Регионального оператора, дома со спецсчетом могут самостоятельно определять объемы и сроки ремонта. Но зачастую им трудно справиться с дорогостоящими проблемами, например с заменой лифтов, и сложно проконтролировать качество проведенных работ.

«В прошлом году правила капремонта для домов со спецсчетом ужесточили. Теперь их подрядчики должны обязательно иметь статус СРО и обязательно должен проводиться строительный контроль. Мы видим, что управляющим компаниям и собственникам сложно адаптироваться под новые правила. Нужно выстраивать эту работу», — рассказал генеральный директор Фонда капитального ремонта Челябинской области Виктор Тихоненко.

Сейчас в Челябинской области, по словам Тихоненко, 4300 домов находятся на специальных счетах, где владельцами выступают управляющие компании, ТСЖ и кооперативы. И 605 домов, где владелец спецсчета — Региональный оператор капремонта. Пожалуй, самая большая проблема для таких домов — замена лифта.

По российским законам, лифты не могут работать более 25 лет. После этого срока они обязательно подлежат замене. И к 2030 году в домах РФ не должно остаться подъемников, которым больше четверти века. Около тысячи лифтов в Челябинской области подлежат замене к этому сроку.

«К сожалению, лифты дорожают. Их замена становится проблематичнее. Но Минстрой РФ и Общественный совет Минстроя подготовили программу замены лифтов для всей России, по которой подъемник можно поменять в рассрочку. Она позволяет отложить оплату, а лифт получить немедленно», — рассказал доктор экономических наук советник руководителя комиссии по лифтовому хозяйству Общественного совета при Минстрое России, исполнительный директор Российского лифтового объединения Сергей Мирошников.

Уже более 30 домов и более 70 лифтов заменены по этой программе в Челябинской области за полтора года с использованием механизма рассрочки.

За время действия программы капремонтов разные виды ремонта были выполнены практически в каждом четвертом жилом доме Челябинской области. Такую цифру озвучил Виктор Тихоненко.