В Челябинской области стартуют продажи билетов на «Поезд Деда Мороза»

Как их приобрести, рассказываем в материале

«Поезд Деда Мороза» прибудет на Южный Урал в конце декабря. Праздничный состав совершит остановки в Челябинске, Карталах и Магнитогорске. Как приобрести билеты на волшебный поезд и не попасться на мошенников — в материале ИА «Первое областное».

Новогодний состав начал свое путешествие по России 19 ноября. В столице Южного Урала он остановится 22 декабря, а 23-го числа посетит Карталы и Магнитогорск.

Официальная продажа билетов для жителей Челябинска и Карталов начнется 22 ноября в 11:00. Для магнитогорцев — 23 ноября в 11:00.





Увидеть праздничную делегацию хотят многие, билеты пользуются большим спросом и разлетаются в считаные часы. На фоне ажиотажа активизировались мошенники, поэтому в пресс-службе «Поезда Деда Мороза» напомнили, что официальные билеты можно приобрести только на сайте РЖД.

«Билеты продаются только на сайте РЖД. Продавцы на сайтах объявлений, утверждающие обратное, являются мошенниками. ОАО „РЖД“ не имеет отношения к частным объявлениям на сайтах и не несет ответственности за покупку билетов на мероприятия «Поезда Деда Мороза» пользователями вне сайта», — сообщили в пресс-службе.

Также организаторы напомнили, что на входе в вагоны новогоднего состава производится проверка билетов и документов, удостоверяющих личность.

Чтобы приобрести билеты на «Поезд Деда Мороза», необходимо зарегистрироваться на сайте, далее перейти на главную страницу проекта, где будет вся информация.