В Челябинской области стартует туристический конкурс «Юраль»

В этом году организаторы сократили количество локаций и сделали акцент на активный досуг

1 декабря в Челябинской области стартует конкурс «Юраль на зимовке». В этом году туристам предстоит побывать в десяти точках, чтобы побороться за главный приз. При этом акцент сделан на активный отдых, сообщили 23 ноября в пресс-службе Агентства международного сотрудничества Челябинской области.

Туристический медиапроект «Юраль» запустили в 2020 году. И если прошлой зимой его участникам необходимо было побывать в 50 точках, чтобы получить главный приз, то в этом году их количество сократили до 10. При этом организаторы сделали акцент на активном досуге: гостям предстоит подвижный отдых на горнолыжных курортах, купание в термальных источниках, посещение пещер и ферм с животными и многое другое.

«Мы старались составить чек-лист так, чтобы он был интересен разным категориям туристов. Поэтому есть локации, которые подходят семьям с детьми, другие же больше понравятся экстремалам. Все-таки главная миссия проекта — рассказать нашим землякам о тех видах отдыха и достопримечательностях, которые есть на Южном Урале»,— рассказала заместитель директора по развитию туризма АНО «Агентство международного сотрудничества Челябинской области» Ирина Чиркова.

Заполнить форму и узнать подробнее о конкурсе можно на официальном сайте проекта.

В прошлом году участниками конкурса стали почти три тысячи человек, в том числе туристы из Санкт-Петербурга, Москвы, Свердловской области и Казахстана. Главный приз выиграла жительница Миасса Марина Иванова, которая побывала в 50 точках и отправилась на отдых мечты на один из южноуральских курортов.