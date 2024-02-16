В преддверии выборов президента России на Южном Урале стартуют поквартирные обходы избирателей. Жителям региона адресно расскажут о предстоящем голосовании, сообщает пресс-служба избиркома Челябинской области.
Более 8 тысяч членов участковых избирательных комиссий уже получили новую экипировку и материалы для информирования.
Ранее ЦИК утвердила текст бюллетеня для голосования на выборах президента России. Всего будет напечатано более 113 миллионов листовок. На сегодняшний день зарегистрированы четыре кандидата на пост главы государства: Леонид Слуцкий (ЛДПР), Владислав Даванков («Новые люди»), Николай Харитонов (КПРФ) и Владимир Путин (самовыдвижение).
Напомним, для тех, кто в дни голосования — 15, 16 и 17 марта — будет в отъезде, но намерен выразить свое гражданское мнение, предусмотрена такая технология, как «Мобильный избиратель».
Также южноуральцы смогут проголосовать в электронном виде. Для этого необходимо подать соответствующее заявление на портале «Госуслуги». А для тех, кто придет голосовать впервые, подготовили подарки.
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