В Челябинской области стартует подготовка к летней оздоровительной кампании

Губернатор поручил соцблоку заблаговременно позаботиться о кадрах для лагерей

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поручил главам муниципалитетов и соцблоку правительства начинать подготовку к летней оздоровительной кампании для детей и подростков.

«Необходимо подготовить и обеспечить летний оздоровительный отдых и занятость детей и подростков, провести ремонты и благоустройство загородных и сезонных лагерей, оснастить их оборудованием, учесть все актуальные требования санитарного законодательства. Также следует обратить внимание на вопросы безопасности и заблаговременно решить вопрос с кадрами», — отметил глава региона.

Помимо этого, губернатор поручил не забыть о детях, которые летом останутся в городах.



«Уже сейчас, коллеги, начинайте планировать в каникулы работу всех потенциально возможных площадок для детей, которые остаются на лето дома. Важно создать условия для временного трудоустройства несовершеннолетних, заранее проработать программу занятости подростков, провести работу с родителями», — акцентировал Алексей Текслер.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что по бесплатным путевкам от соцзащиты в 2025 году на Южном Урале смогут отдохнуть более 10 тысяч детей.