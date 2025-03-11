В Челябинской области стартует отбор на гранты для семейных ферм

На поддержку направят более 108 миллионов

В Челябинской области объявлен отбор на получение грантов для развития семейных ферм. На эти цели выделено 108,5 миллиона рублей. Заявки принимаются в течение месяца, сообщает пресс-служба южноуральского Минсельхоза.

Получить грант могут индивидуальные предприниматели — главы крестьянских (фермерских) хозяйств, а также сами К(Ф)Х, состоящие минимум из двух членов семьи, являющихся гражданами РФ и проживающих в сельской местности региона. Хозяйство должно работать более года и не иметь задолженностей перед государством. Важно отметить, что с этого года грант можно получить не более двух раз.

Размер гранта варьируется от 5 до 30 миллионов рублей. Соискатели должны подготовить пакет документов и разместить заявку на портале предоставления мер господдержки. Сначала заявки оценит областной Минсельхоз, а затем соискатели представят свои бизнес-проекты региональной комиссии.

Средства гранта можно направить на приобретение земельных участков, разработку проектной документации, строительство и модернизацию объектов, покупку оборудования, а также на погашение до 20% льготного кредита и процентов по нему. Полностью освоить грант необходимо в течение двух лет.

Получатели грантов обязуются создать новые рабочие места (не менее одного на каждые 10 миллионов рублей гранта) и ежегодно увеличивать объемы производимой сельхозпродукции не менее чем на 5% в течение 5 лет.

Софинансирование проекта со стороны грантополучателя должно составить не менее 40%. Победителям конкурса гранты будут выплачены в мае. В 2024 году гранты на общую сумму 106,6 миллиона рублей получили шесть хозяйств. Всего с 2013 по 2024 год поддержку в виде грантов получили 54 семейные фермы Челябинской области.