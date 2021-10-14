В Челябинской области стартует конкурс виртуальных маршрутов

Проект «Южный Урал. Дорогами народной памяти» посвящен истории Великой Отечественной войны

С 11 октября, в Челябинской области стартует конкурс виртуальных маршрутов «Южный Урал. Дорогами народной памяти», посвященный истории Великой Отечественной войны. В конкурсе принимают участие школьники 5-11 классов, сообщает пресс-служба администрации города Магнитогорск.



Данный проект нацелен на популяризацию исторических объектов и памятных мест, посвященных Великой Отечественной войне, расположенных на территории Челябинской области, с помощью комплекса виртуальных маршрутов на портале. Урало-Сибирский Дом Знаний является организатором конкурса, который проводится в рамках одноименного проекта, поддержанного Фондом президентских грантов.



Отметим, что прием заявок на участие в конкурсе проходит с 10 октября по 15 декабря 2021 года. Оценка конкурсных работ, награждение победителей и призеров пройдет с 16 декабря по 28. февраля 2022 года.



Все участники Конкурса получают электронный сертификат участника. Лучшие работы будут размещены на портале. Победители и призеры будут награждены дипломами и памятными призами.



Напомним, что для участия в Конкурсе необходимо в срок до 15.12.2021 пройти электронную регистрацию, заполнить заявку, загрузить конкурсные материалы на портале.



Автор: Степан Тимощук

