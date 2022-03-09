В Челябинской области стартует голосование за проекты благоустройства по инициативам жителей

На благоустройство выбранных территорий направят 1,5 миллиарда рублей

В Челябинской области в марте 2022 года стартует онлайн-голосование за проекты инициативного бюджетирования территорий. Южноуральцы сами определят актуальные идеи развития городов и сел в 2022 году, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Поддержать проекты можно на сайтах местных администраций с помощью специальных баннеров. Также проголосовать можно на портале «Госуслуги».

«В голосовании могут принять участие жители Челябинской области, достигшие 14-летнего возраста. Каждый участник голосования может поддержать любое количество проектов в своем муниципальном образовании», — сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Напомним, инициативное бюджетирование реализуется в Челябинской области с 2021 года. Южноуральцы могут воплощать собственные идеи по решению вопросов местного значения, к которым относятся благоустройство общественных территорий, ремонты дорог, улучшение социальных объектов и другое.

По решению губернатора Алексея Текслера на эти цели направят 1,5 миллиарда рублей.

Что такое инициативное бюджетирование и как принять в нем участие — читайте в материале ИА «Первое областное».

В Челябинске по этой программе планируют отремонтировать здание киноцентра «Импульс».