В Челябинской области стартует акция «Огонь Победы»

Города и поселки могут подать заявки на реставрацию военных мемориалов

Во вторник, 1 февраля, в Челябинской области стартует акция «Огонь Победы». Этот проект помогает поддерживать и реставрировать мемориальные комплексы, посвященные Великой Отечественной войне.

На территории региона акция проводится не в первый раз. В прошлом году с ее помощью в поселке Каракулька Троицкого района благоустроили мемориальную аллею и обновили памятный обелиск. Местные жители высадили деревья в память о земляках, не вернувшихся с фронта. В целом за восемь лет реализации проекта «Огонь Победы» на территории области уже восстановлено 58 военных комплексов.

Чтобы принять участие в акции 2022 года, города и поселки Челябинской области могут оставить заявку на сайте компании «НОВАТЭК-Челябинск». Здесь же прописаны и условия проведения акции. Прием заявок продлится с 1 февраля по 31 марта.

Кстати, с прошлого года все мемориалы «Вечный огонь», которые расположены на территории региона, подключены к газу бесплатно.

«Еще в честь 80-летия Великой Отечественной войны компания „НОВАТЭК“ приняла решение о благотворительной круглогодичной поставке природного газа на все мемориальные комплексы, где газоснабжение финансировалось из бюджета муниципалитетов», — говорит генеральный директор «НОВАТЭК-Челябинск» Вадим Ромасенко.

Такая инициатива челябинцев была первой в пределах России.

Добавим, акция «Огонь победы» проходит при поддержке медиахолдинга «Первый областной».