В Челябинской области стартовало голосование за объекты благоустройства в 2026 году

Регион представил более 200 общественных пространств и дворовых территорий

В период с 21 апреля по 12 июня южноуральцы смогут выбрать общественные пространства, улицы и дворовые территории, которые благоустроят в 2026 году в рамках проекта «Формирование комфортной городской среды». Всего регион вынес на голосование более 200 проектов, сообщили в пресс-службе правительства Челябинской области.

Жители Копейска, например, могут выбрать благоустройство одного из скверов: 60‑летия Победы, Павшим шахтерам либо сквера в районе ДК имени Павла Бажова. А магнитогорцам предстоит выбрать один из таких объектов, как сквер «Умка», сквер «Зеленый дворик», сквер «Магнитостроевский», и других.

В Челябинске на голосование вынесли 22 территории, в том числе спортивную зону в парке «Плодушка», сквер напротив поликлиники ГКБ № 6 на Румянцева, входную группу «Экопарка» и многие другие. Благоустроят ту территорию, которая наберет наибольшее количество голосов горожан.

Проголосовать можно на портале «Госуслуги», в приложении «Госуслуги Решаем вместе» либо с помощью волонтеров. Участие разрешено с 14 лет.

«С 2019 года благодаря нацпроекту в Челябинской области благоустроили 1952 территории, в том числе 989 дворов и 963 общественных пространства. В 2025-м в регионе планируется благоустроить 139 общественных пространств и 9 дворовых территорий, за которые южноуральцы активнее всего голосовали год назад»,— уточнили в пресс-службе регионального правительства.

Всего от уральских регионов на голосование вынесено 452 объекта из 130 муниципалитетов.