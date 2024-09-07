В Челябинской области стартовали выборы губернатора

В регионе открылись 2 275 избирательных участков

В Челябинской области стартовали выборные выходные. В регионе проходит 62 избирательные кампании, в числе которых выборы губернатора, выборы депутатов Челябинской городской Думы и ряд муниципальных кампаний по всей области.

Голосование будет проводиться в течение двух дней подряд, а именно 7 и 8 сентября 2024 года. Активным избирательным правом обладают более 2 миллионов 575 тысяч избирателей Челябинской области.

В проведении выборов задействованы 2 275 участковых комиссий. Помещения для голосования готовы и будут ждать своих избирателей с 08:00 до 20:00.

Более 170 тысяч человек выбрали вариант волеизъявления через интернет — дистанционное электронное голосование.

Если в дни голосования избиратель по уважительной причине не может прийти на участок лично, то на основании письменного или устного обращения ему предоставляется возможность проголосовать на дому. Подать такое обращение можно в свою УИК до 14.00 часов 8 сентября 2024 года.

Узнать адрес своей участковой избирательной комиссии можно на сайте ЦИК РФ, сайте облизбиркома изи через портал «Госуслуги».