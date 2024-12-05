В Челябинской области стартовали состязания по скоростной сборке спилс-карт

Испытание — часть культурно-географического чемпионата «Знаю Россию — люблю свою страну»

Вы сможете собрать карту Челябинской области из магнитных пазлов, правильно расположив все районы? А карту России, не ошибившись c регионами? А если на весу? А если на скорость? А вот южноуральские школьники — по крайней мере некоторые — точно смогут. Корреспондент Первого областного информагентства стала свидетелем, как собирали спилс-карты школьники Сосновского района.

Здесь и краеведение, и география, и командный дух. Команды получили магнитные пазлы в форме территориальных единиц страны и должны были собрать полную карту Челябинской области и Российской Федерации.

Испытание — часть культурно-географического чемпионата «Знаю Россию — люблю свою страну».

Ребята готовились несколько недель: изучали расположение и соседство районов и регионов с помощью школьного атласа и электронных источников.

Времени на сборку было 15 минут. Однако это ограничение было не единственным:

«Собирать магнитный пазл оказалось довольно сложно, и мне было некомфортно собирать карту на весу, но я успешно с этим справился. Карта из дерева, разрезы хорошо видны, и в итоге она получилась очень красивой», — поделился впечатлениями Ярослав Вещеков, ученик ИТ-лицея «Привилегия».

Победители и призеры получили грамоты и дипломы, а приятным бонусом стал значок «Знаю Россию».

Впрочем, доказывать свои знания участникам предстоит в течение всего учебного года: чемпионат состоит из 27 туров и это был только первый.

«Соревнования по скоростной сборке спилс-карт пройдут во всех регионах Челябинской области, а финал состоится в мае, где встретятся победители предварительных туров», — рассказала руководитель проекта Лариса Созонова.