В Челябинской области стартовали Рождественские ёлки губернатора

На первой из них побывал глава региона Алексей Текслер с семьей

7 января в Челябинской области дан старт Рождественским елкам губернатора. Первая прошла сегодня в театре оперы и балета имени Глинки, мероприятие и последовавший за ним спектакль «Волшебник Изумрудного города» посетили губернатор Алексей Текслер с семьей, сообщает пресс-служба главы региона.



«Я рад видеть каждого из вас на главной Рождественской ёлке Челябинской области. Рождество — это особый, долгожданный праздник, когда каждый из нас ждет исполнения желаний. Он наполняет нас надеждой и верой в чудо. Дорогие друзья, желаю счастья, здоровья, благополучия, всего вам самого наилучшего, счастливого Рождества», — обратился к гостям Алексей Текслер.

На первой Рождественской елке губернатор и глава челябинской митрополии РПЦ Алексий вручили награды победителям регионального открытого конкурса творческих работ «Рождественская сказка». Его участники, ребята семи — тринадцати лет, создавали работы на тему Рождества.

Традиционно гостями губернаторской елки стали дети из малообеспеченных семей, воспитанники домов-интернатов, учащиеся православной гимназии, дети-инвалиды, дети-сироты, одаренные дети, победители творческого конкурса «Рождественская сказка». В 2023 году к ним присоединились дети военнослужащих, а также ребята с нарушением зрения. Для последних организовали тифлокомментирование программы, то есть словесное пояснение происходящего для незрячих.

Напомним, как ранее анонсировал Алексей Текслер, с 7 по 14 января в Челябинской области пройдут 45 представлений, которые посетят 12 тысяч детей из 43 муниципальных образований Челябинской области.