В Челябинской области стартовали Рождественские елки губернатора

До 14 января их посетят более 12 тысяч детей

Губернатор Алексей Текслер вместе с семьей 7 января посетил мюзикл «Волшебный посох Деда Мороза в Челябинском театре оперы и балета имени Глинки. Там глава региона и митрополит Алексий наградили победителей регионального открытого конкурса творческих работ «Рождественская сказка», сообщает пресс-службе регионального правительства.



«Рождество — особый праздник, светлый, теплый. Каждый из нас загадывает желание. Я желаю, чтобы все мечты обязательно сбывались», — сказал Алексей Текслер.

Гостями Рождественской елки стали 50 детей с нарушением зрения. Для них организовали тифлокомментирование программы: лаконичное емкое словесное пояснение происходящего для незрячих и слабовидящих людей.

В рамках рождественской кампании с 7 по 14 января пройдет 46 представлений во всех муниципальных образованиях Южного Урала. Их посетят 12 тысяч детей.

Добавим, после торжественного представления в театре оперы и балета глава региона вместе с семьей отправился в Долгодеревенское, где в честь Рождества Христова посетил Свято-Троицкий храм.