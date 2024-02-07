В Челябинской области стартовали мероприятия Года семьи

Участники встречи «Все мы связаны» рассказали о своих семейных традициях

Губернатор и первая леди Челябинской области Алексей и Ирина Текслер торжественно открыли Год семьи в регионе. Вместе с ними участниками мероприятия «Все мы связаны» стали несколько семей — семьи-династии, семьи участников СВО, молодые, средних лет и те, кто отметил уже сапфировую и золотую свадьбы, из разных городов и районов Южного Урала.

Гостей приветствовал глава региона.

«Мы всегда уделяли большое внимание поддержке семей — это направление приоритетное, глава государства уделяет ему самое пристальное внимание. Сейчас рубежное время для страны, идет СВО, казалось бы, есть много других приоритетов — армия, экономика в целом, но президент принял такое решение о Годе семьи. Почему это важно? Семья — это то, что нас объединяет. Россия — большая семья. Вместе мы можем победить любые трудности, мы обязательно победим. Нас объединяет одно: любовь к Родине, малой родине», — обратился к собравшимся Алексей Текслер.

Он также предложил всем собравшимся рассказать о своей истории любви, счастливых моментах и семейных традициях.

Первое слово предоставили династии врачей — семье Василенко. Их общий стаж в медицине перевалил за 120 лет, рассказала основательница династии Зинаида Георгиевна. Дети — дочь Екатерина и сын Александр — признались, что часто говорят с мамой о работе, благо все они работают в областной больнице, а Александр еще и выбрал ту же специализацию, он, как и мама, гастроэнтеролог.

«Выходных у врачей немного, но в свободное время стараемся собираться вместе, выезжаем на озера, в лес, благо в нашей Челябинской области есть куда податься», — рассказал Александр Василенко.

Глава региона поблагодарил медиков за служение.

«Трудно с ходу вспомнить профессию более важную, чем медик. Благодаря вам мы справились в пандемию, справляемся сегодня — вызовы сохраняются: медики помогают фронту, новым территориям, второй год выезжают в Волноваху, проводят осмотры прямо у линии столкновения. Наши медики служат в Ясиноватой, они поехали туда по зову души. Мы благодарим вас за служение. Такие, как вы, гордость Челябинской области», — сказал, в частности, Алексей Текслер.

Ягудины Андрей и Александра — их семейный стаж пока всего 1,5 года — еще студенты, познакомились на первом курсе, потом вместе участвовали в социальном проекте — поздравляли с Новым годом семьи военнослужащих в образе Деда Мороза и Снегурочки — и поняли, что не хотят расставаться.

«Наши традиции, наверное, пока только зарождаются: стараемся всегда провожать и встречать друг друга, поддерживать в реализации идей и проектов», — рассказал Андрей.

Кстати, ребята учатся в педуниверситете, на отделении инклюзивного образования, и сейчас разрабатывают бизнес-проект по трудоустройству людей с ограниченными возможностями здоровья.

«Мы придумали проект инклюзивной кофейни. Наши однокурсники тоже разрабатывают интересные проекты, направленные на то, чтобы улучшить жизнь людей с ОВЗ, семей, поэтому нам важно, чтобы вы обратили внимание и на нас», — обратился Андрей к губернатору.

Алексей Текслер обещал поддержать важные социальные проекты.

Была среди гостей династия Титовых из Магнитогорска, которая представляла Челябинскую область на Всероссийском семейном форуме «Родные — Любимые». Как рассказал Александр Васильевич, руководитель совета ветеранов ММК, их общесемейный стаж работы на комбинате — его самого, супруги Ольги, сыновей — перевалил за 140 лет.

«Одна из главных целей воспитания у нас всегда была привить любовь к труду и уважение к людям труда. Все получилось благодаря супруге Ольге Ивановне — родила четверых детей, отработала 28 лет на комбинате. И мы рады, что наши дети пошли по нашим стопам, как и мы, участвуют в общественной жизни города, комбината. Теперь забота о внуках — вот, Роман Андреевич уже полгода отработал», — рассказал Александр Титов.

Присутствующие поинтересовались впечатлениями Титовых о форуме. Те признались, что все очень понравилось, но особенно 75-й павильон — стенд Челябинской области.

«Ну и была викторина, в которой принимали участие 85 команд, мы заняли третье призовое место. То есть, получается, доверие оправдали», — заметил глава династии.

На связи по ВКС на встрече присутствовали семьи из Каслинского, Карталинского и Варненского районов. И все они поделились своими историями, заставив друг друга и улыбаться, и плакать.

В конце встречи присутствующие попросили губернатора тоже рассказать о своей семье, и Алексей Леонидович передоверил супруге рассказать о секретах их семейного счастья.

«За нами стоят семьи наших родителей — это мощные династии, которыми мы гордимся. Наши родители — и те и другие — в этом году будут отмечать 54 года совместной жизни. Секрет семейного счастья? Наверное, поддерживать, не критиковать, смотреть в одну сторону, ну и самое главное в любой семье — это, конечно, любовь», — сказала Ирина Текслер.