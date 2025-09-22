В Челябинской области стартовали экспедиции по спасению краснокнижной утки

Редкую савку удалось зафиксировать на юге региона

Первая экспедиция по изучению краснокнижной утки савки состоялась в Челябинской области. На озере Кисене Варненского района биологи и экологи зафиксировали редкую птицу перед отлетом в теплые края. Эксперты рассказали, что этот момент — уже большой результат трудоемкой работы по спасению утки савки от вымирания. Подробнее — в материале.

По словам исполнительного директора фонда зоозащиты «Спаси меня» Екатерины Карпенко, первая из серии экспедиция по поиску утки савки 20 и 21 сентября прошла успешно.

«Важно было „захватить“ эту птицу в живой природе. У нас, конечно, был риск, потому что это дикая птица, она ни с кем „не согласовывает“ свои планы. Но нам удалось дважды ее зафиксировать», — рассказывает Екатерина.



В экспедиции приняли участие студенты и ученые биологического факультета ЧелГУ. Университет год назад присоединился к проекту, который направлен на спасение исчезающего вида птицы. Проект ранее поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а недавно он победил в грантовом конкурсе Президентского фонда природы.





«На воде ее можно выделить по внешнему виду: плывет она, поднимая хвост вверх. Напоминает букву „П“. Немного приподнимается над водой. Достоверно неизвестно, куда она улетает в осенний период. Скорее всего, сейчас — край ее отлета, тем более — нам с трудом удалось запечатлеть одну особь. Приблизительные сроки ее возвращения — начало мая», — рассказывает орнитолог Евгений Попов.



«Теперь самый большой вред утке-савке наносят рыболовные сети: птицы просто запутываются в них и погибают»,

— говорит Евгений Попов.

Ранее на озерах Варненского района запретили весеннюю охоту. И это сказалось на общей популяции здесь водоплавающих птиц. А для утки савки, как говорят экологи, важно общее спокойствие, отсутствие раздражающих факторов. Теперь утка уже не боится людей, на том же озере Кисене она не улетала при виде ученых.

Ученые вместе со студентами удостоверились, что утка-савка присутствует в Челябинской области до конца сентября. Теперь важно перенести сроки осенней охоты в этой местности, чтобы савка улетела, а другие утки еще оставались на воде.





Инициативная группа приглашает студентов присоединиться к большому проекту по изучению и выработке новых методов спасения редкой, но очень красивой птицы в Челябинской области. Экспедиции по региону продолжатся.