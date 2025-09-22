Первая экспедиция по изучению краснокнижной утки савки состоялась в Челябинской области. На озере Кисене Варненского района биологи и экологи зафиксировали редкую птицу перед отлетом в теплые края. Эксперты рассказали, что этот момент — уже большой результат трудоемкой работы по спасению утки савки от вымирания. Подробнее — в материале.

По словам исполнительного директора фонда зоозащиты «Спаси меня» Екатерины Карпенко, первая из серии экспедиция по поиску утки савки 20 и 21 сентября прошла успешно.

«Важно было „захватить“ эту птицу в живой природе. У нас, конечно, был риск, потому что это дикая птица, она ни с кем „не согласовывает“ свои планы. Но нам удалось дважды ее зафиксировать», — рассказывает Екатерина.

2025-09-22_14-53-23.png
В экспедиции приняли участие студенты и ученые биологического факультета ЧелГУ. Университет год назад присоединился к проекту, который направлен на спасение исчезающего вида птицы. Проект ранее поддержал губернатор Челябинской области Алексей Текслер, а недавно он победил в грантовом конкурсе Президентского фонда природы.

2025-09-22_14-56-32.png

«На воде ее можно выделить по внешнему виду: плывет она, поднимая хвост вверх. Напоминает букву „П“. Немного приподнимается над водой. Достоверно неизвестно, куда она улетает в осенний период. Скорее всего, сейчас — край ее отлета, тем более — нам с трудом удалось запечатлеть одну особь. Приблизительные сроки ее возвращения — начало мая», — рассказывает орнитолог Евгений Попов.

Ранее на озерах Варненского района запретили весеннюю охоту. И это сказалось на общей популяции здесь водоплавающих птиц. А для утки савки, как говорят экологи, важно общее спокойствие, отсутствие раздражающих факторов. Теперь утка уже не боится людей, на том же озере Кисене она не улетала при виде ученых.
2025-09-22_14-55-54.png

«Теперь самый большой вред утке-савке наносят рыболовные сети: птицы просто запутываются в них и погибают», — говорит Евгений Попов.

Ученые вместе со студентами удостоверились, что утка-савка присутствует в Челябинской области до конца сентября. Теперь важно перенести сроки осенней охоты в этой местности, чтобы савка улетела, а другие утки еще оставались на воде.

2025-09-22_14-59-55.png

Инициативная группа приглашает студентов присоединиться к большому проекту по изучению и выработке новых методов спасения редкой, но очень красивой птицы в Челябинской области. Экспедиции по региону продолжатся.