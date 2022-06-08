В Челябинской области стартовала всероссийская детская парусная регата

Ежегодный Кубок путешественника Федора Конюхова проходил на озере Тургояк

В Миассе, на озере Тургояк, на базе клуба-отеля «Золотой пляж» стартовала всероссийская детская парусная регата — Кубок путешественника Федора Конюхова. Она продлится до 11 июня. В этом году мероприятие проходит в десятый раз, сообщили в Минспорта Челябинской области.

На старт заявились 133 участника из Миасса, Магнитогорска, Челябинска, Снежинска, Свердловской области, Екатеринбурга, Самарской области, Пермского, Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Москвы, Казани, Удмуртии и впервые — из Крыма.

В первый день стартов удалось провести все запланированные гонки — три, всего в программе соревнований девять гонок. Самый многочисленный класс — «Оптимист», представлен 88 яхтами, классы «Кадет» и «Зум-8» — 60.

Лидером в классе «Зум-8» стал Кирилл Чуданов из Екатеринбурга, в классе «Кадет» лучший результат показали Никита Андрианов и Глеб Лапшин из Саратова, в классе «Оптимист» лучший — Егор Сердюк из Сочи. Призовое место у представителей из Челябинской области — Миасса в классе «Зум-8», вторым стал Константин Конюхов.

«Федор Конюхов предложил делать ежегодную детскую регату, и очень радует, что сегодня мы принимаем уже старты в десятый раз. Когда здесь собираются дети из разных регионов, озеро буквально оживает. Год за годом мы совершенствуем систему организации, хотелось бы сделать регату международной. Каждый год стараемся расширять регионы присутствия, в этом году добавились участники из Крыма»,— отметил председатель совета директоров клуба-отеля «Золотой пляж» Олег Сиротин.

Регату в Миассе планируют сделать отборочной на Первенство России.

«Озеро Тургояк идеально подходит для воспитания универсальных яхтсменов, так как его погодные условия значительно отличаются от морских. Такое разнообразие условий воспитывает идеальных гонщиков. В наших планах сделать Регату в Миассе отборочной на первенство России — самый главный старт сезона, по результатам которого формируется команда сборной России, выполняются разряды. Это первая ступень в спорт высших достижений»,— рассказал главный судья соревнований Вадим Механиков.

Тем временем сам Федор Конюхов, имя которого носит Кубок регаты, намерен побить мировой рекорд на мотопараплане. Знаменитый путешественник собирается пролететь 500 км без посадки. Экспедиция проводится в поддержку проекта «Чистая Арктика», она завершится в Новороссийске 22 июня.