В Челябинской области стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка»

﻿Волонтеры планируют раздать более 20 тысяч лент

Сегодня, 22 апреля, на главной пешеходной улице Челябинска — Кировке стартовала всероссийская акция «Георгиевская ленточка». Ежегодно в преддверии 9 Мая волонтеры Победы выходят на улицы города, чтобы подарить жителям бессменный символ мужества, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Благодаря этой акции волонтеры каждый год напоминают, что к георгиевской ленте нужно относиться с уважением. Это не просто атрибут, а дань памяти ушедшим героям», — отметила Екатерина Баймухаметова, председатель челябинского регионального отделения общественного движения «Волонтеры Победы».





Организаторы отмечают, что особенно трепетно символ воспринимают представители старшего поколения.





«Люди реагируют по-разному. Когда предлагаешь ленточку более старшему поколению, они сразу со слезами на глазах начинают рассказывать свои истории»,— поделились волонтеры.





К акции присоединились и сотрудники ГУФСИН России по Челябинской области. Они совместно с волонтерами Победы раздавали ленты всем желающим.





Акция продолжится на различных площадках города вплоть до 9 Мая. Волонтеры Победы будут раздавать ленточки:

1—2 мая — в парке Гагарина и горсаду им. Пушкина;

7 мая — на Кировке;

9 мая — в парке Гагарина, Городском саду им. Пушкина, Саду Победы и парке им. Тищенко.