В Челябинском оперном театре стартовала церемония инаугурации Алексея Текслера.
В зал вносят флаги Российской Федерации, Челябинской области и историческое знамя дважды орденоносной Челябинской области, а также Устав.
Напомним, Алексей Текслер одержал уверенную победу на выборах: за него проголосовали 1 023 767 южноуральцев, что составляет 81,28%.
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