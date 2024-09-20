В Челябинском оперном театре стартовала церемония инаугурации Алексея Текслера. 

В зал вносят флаги Российской Федерации, Челябинской области и историческое знамя дважды орденоносной Челябинской области, а также Устав. 

Напомним, Алексей Текслер одержал уверенную победу на выборах: за него проголосовали 1 023 767 южноуральцев, что составляет 81,28%.

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