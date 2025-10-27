В Челябинской области стартовала шестидневная рабочая неделя

Как будем работать и отдыхать

В Челябинской области и по всей России сегодня, 27 октября, стартовала шестидневная рабочая неделя. После южноуральцев ждет три выходных подряд, напоминает ИА «Первое областное».

Изменения связаны с Днем народного единства, который отмечается 4 ноября. Праздник выпадает на вторник. Чтобы выходные не прерывались одним рабочим днем в понедельник, при составлении календаря было решено выходной в субботу, 1 ноября, перенести на понедельник, 3-е.

Таким образом, рабочая неделя для тех, кто работает по графику 5/2, продлится с 27 октября по 1 ноября включительно. Рабочий день в субботу будет сокращен на один час как предпраздничный. Выходными будут воскресенье, понедельник и вторник, 2—4 ноября. После работать до следующих выходных придется всего три дня.