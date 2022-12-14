В Челябинской области стартовала прямая линия с губернатором Алексеем Текслером

Глава региона пообещал, что ни один вопрос не останется без ответа

В среду, 14 декабря, стартовала прямая линия с губернатором Челябинской области Алексеем Текслером. Глава региона будет в прямом эфире отвечать на вопросы жителей. Также при необходимости к диалогу подключатся главы городов, районов и члены правительства.

Вопросы в кол-центре принимают 40 волонтеров. Уже поступило более четырех тысяч обращений. Губернатор пояснил, что будет с вопросами, которые не войдут в эфир.

«На каждый вопрос будет дан ответ. И главам, и министрам, в чей адрес будут направлены вопросы, будут даны поручения дать ответы», — прокомментировал Алексей Текслер.

Глава региона добавил, что будет лично контролировать все вопросы, которые сегодня поступят.