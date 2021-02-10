Более 70 миллионов рублей потратят на газификацию в Кыштыме и Агаповском районе

Муниципалитеты региона начали работу по определению подрядчиков

В Челябинской области реализуются программы по газификации территории. И, хотя до строительного сезона еще несколько месяцев, муниципалитеты начали активную работу по подготовке документов и определению подрядчика для строительства объектов газификации. Так, в Кыштымском городском округе в этом году начнётся реализация двух объектов. Первый из них позволить газифицировать 73 жилых дома города, будет построено более 3,5 километров газопроводов высокого и низкого давления. На реализацию проекта предусмотрено около 13 миллионов рублей. Администрация города объявила аукцион по определению подрядчика. Второй проект дешевле, всего 7,5 миллионов рублей, но он позволит подключить к «голубому топливу» 100 домов частного сектора Кыштыма. Протяжённость газопровода будет порядка 2,5 километров. В администрации округа отметили, что в муниципалитете газифицирован каждый третий дом в частном секторе.

На газификацию Агаповского района выделено 55 миллионов рублей. В 2021 году в рамках программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан Российской Федерации в Челябинской области» будут построены несколько объектов. Так, планируется окончание строительства газопровода в поселке Озерный и газоснабжение пяти поселков, а также жилых домов микрорайона Садовый в селе Агаповка. В Кизильском районе идет активная работа по подготовке проектно-сметной документации 14 населенных пунктов.