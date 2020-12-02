В Челябинской области стартовала благотворительная акция «Парад чудес»

Для детей с онкозаболеваниями, находящихся в больнице, собирают игрушки и наборы для творчества.

Благотворительная акция «Парад чудес» вновь стартовала в Челябинской области. Её организатором выступает «Искорка Фонд», курирующий юных пациентов с онкологическими заболеваниями. В рамках акции для детей, проводящих в больницах первые месяцы после диагностирования болезни, собирают подарки на Новый год: игрушки, наборы для творчества — чтобы скрасить время, которое ребёнок проводит в больнице, а также средства гигиены.

«Давайте вместе приближать выздоровление детей и возвращение их домой! Давайте подарим им подарки и эмоции, чтобы в больнице они не чувствовали себя обделенными новогодними чудесами», — обращается к южноуральцам директор «Искорка Фонд» Татьяна Сачко.

Если у вас есть возможность и желание помочь собрать подарки для ребят в больницу, вы можете привезти посылку в «Искорку Фонд» по адресу: Челябинск, улица Сони Кривой, дом 51А. Заранее необходимо позвонить по номеру: 8(351) 233-66-51.