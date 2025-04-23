В Челябинской области стартовала антисаранчовая кампания

Кто опаснее — свои или залетные, рассказали специалисты регионального Россельхозцентра

«Отрождение личинок», «кубышка», «имаго» — вряд ли обычный городской житель обратит внимание на эти слова, если только на «кубышку», да и то только в значении «копилка». А для агрария эти слова исполнены смысла. И «кубышка» для них — это вовсе не место хранения денег, а «домик» для кладки яиц одних из самых прожорливых насекомых — саранчи. Впрочем, наша уральская саранча — это еще цветочки, а вот после нашествия залетных гостей, которые сбиваются в многомиллионные стада и могут преодолевать до сотни километров в день, на огромной территории может не остаться ни цветочка, ни колоска. Ждет ли Челябинскую область нашествие саранчовых и сколько вредителей должно жить на участке, чтобы начать его опрыскивать, на пресс-конференции в «АиФ» рассказала руководитель областного филиала Россельхозцентра Ксения Ванина.

По ее словам, саранча — постоянный обитатель региона, однако у нас в основном представлены нестадные виды, не образующие больших мигрирующих стай.

«Однако периодически наблюдаются вспышки численности стадного вида — итальянского пруса, способного наносить значительный ущерб сельскому хозяйству. Последняя крупная вспышка наблюдалась в 2023 году, преимущественно в южных районах области — Брединском, Агаповском, Чесменском, но насекомые были замечены в Чебаркульском и даже в Красноармейском районах, а это для них совершенно не свойственно», — рассказала Ксения Ванина.

Тогда очаги вредителя оперативно ликвидировали, а переувлажненный 2024 год саранче не понравился — не те условия. И для кладки яиц они тоже не подходили — по крайней мере, на 12 тысячах гектаров уже обследованных полей специалисты кубышек пока не обнаружили.

Впрочем, расслабляться рано: в соседней Костанайской области Казахстана ситуация с саранчой сложная, поэтому приграничные территории остаются под особым контролем, а аграриям рекомендуется более тщательно осматривать свои земли, посевы, пастбища и неиспользуемые земли. Плюс дружная весна может привести к более раннему пробуждению и размножению вредителей.

Специалисты отмечают цикличность вспышек численности саранчи, примерно раз в 10—11 лет.

КАКИЕ РАСТЕНИЯ ЛЮБИТ САРАНЧА

Вообще-то вредитель всеяден, чем и опасен. Но у каждого вида саранчи есть свои предпочтения, поясняют специалисты.

«В основном, если мы говорим про нестадные виды, которые проживают у нас на территории, то их любимое „блюдо“ — злаковые, если из культурных растений, то пшеница, ячмень, овес, травы. Итальянский прус предпочитает бобовые культуры, но если их нет, сойдут и злаковые, но уже в гораздо больших количествах. Так что, если дать ему хорошо размножиться, урон будет нанесен колоссальный», — говорят в Россельхозцентре.

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Борются с вредителем двумя способами: химией и агротехническим методом.

«Химическая обработка наиболее эффективна на стадии личинок, но при необходимости применяется и против взрослых особей. Агротехнические методы включают механическую обработку почвы для разрушения кубышек или перемещения их в глубокие слои — такие, откуда отродившейся личинке просто не хватит сил выбраться», — рассказывает Ксения Ванина.

Но сначала — обязательно мониторинг: сейчас, весной, проверяют состояние кубышек, летом — личинки, осенью считают взрослых особей и места яйцекладки.

«Личинки отрождаются в среднем в начале мая, и примерно до середины июня проводим учеты. Специалисты проходят по полям и по методике считают количество и только потом принимают решение, нужна ли химобработка», — уточняет специалист.

В зависимости от вида саранчи в кубышке может находиться от 5 до 20—30 яиц. Поэтому разрушение одной кубышки — это ликвидация в среднем 10—15 личинок.

А не проще ли взять и опрыскать сразу все обнаруженные кубышки — и решить проблему заранее? Нет, отвечает Ксения Ванина, и даже опаснее:

«Для этого и определены экономические пороги вредоносности: десять особей на квадратный метр для нестадных видов и две-три особи — для итальянского пруса. И если численность вредителя их не достигла, то обработка химией не оправдает себя, во-первых, экономически, а во-вторых, зачем земле лишняя пестицидная нагрузка, если потенциальная опасность невелика».

Может ли саранча угрожать простым садоводам? Скорее нет, чем да:

«В нашей практике не было такого, чтобы на садовом участке было такое количество саранчи, которое требовало бы проводить обработку. Ну прыгает там две-три штучки на квадратный метр — и пусть прыгает, она не навредит настолько, чтобы действительно садоводы почувствовали значимый ущерб. Ущерб от химии и денежных трат будет ощутимее…»

Но если вдруг на территории СНТ действительно разведется подозрительно много саранчи, то нужно будет звать специалистов Россельхозцентра, чтобы оценили ситуацию и дали рекомендации.