В Челябинской области стартовала акция «Снеговики-Добряки‑2023»

Организаторы рассказали, кто получит подарки к Новому году

Уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова дала старт акции «Снеговики-Добряки». Она проходит на Южном Урале уже много лет. Ее участники — компании и частные лица — дарят заветные подарки детям, которые оказались в трудной жизненной ситуации, — исполняют мечты детей.

«В этом году мы по традиции будем дарить подарки тяжелобольным ребятам. А еще в Год наставника и педагога хотим отметить талантливых ребят, которые добились успеха в каком-то деле при поддержке своего педагога», — говорит детский омбудсмен Евгения Майорова.

Организаторы акции уже начали собирать детские письма. Ребенок может написать помощнику Деда Мороза — Снеговику: рассказать о себе, о своих увлечениях и достижениях и попросить какой-то подарок. В прошлом году ребята просили сладости, музыкальные инструменты, гаджеты, самокаты и велосипеды.

Письма детей организаторы размещают на специальном сайте. И любая компания или любой человек может выбрать себе понравившееся письмо и вручить подарок ребенку. Уже несколько лет в роли благотворителей выступает и семья губернатора Алексея Текслера.

Завершится акция традиционной встречей благотворителей: на одной из площадок Челябинска они вылепят из снега настоящих снеговиков.

Ранее областной Профсоюз работников народного образования и науки заявил, что поддержит акцию «Снеговики-Добряки» и наградит педагогов, которые помогают ребятам, попавшим в трудную жизненную ситуацию, достигать успеха.

