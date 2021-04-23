В Челябинской области стартовала акция «Георгиевская ленточка»

Волонтеры Победы выйдут на улицы городов, чтобы раздать желающим символ 9 Мая

С 27 апреля волонтеры Победы Челябинской области выйдут на улицы городов, чтобы вручить желающим главный символ 9 Мая — Георгиевскую ленточку. В 2021 году акция сохранит онлайн-формат, но также состоится и в традиционной форме.

В прошлом году из-за пандемии акция проходила только онлайн. Жители воспользовались маской с виртуальной лентой от официального аккаунта «Волонтеров Победы» в соцсетях и выкладывали фото с ленточкой в социальных сетях. Получить настоящую ленточку можно было в магазинах, на заправках и в аптеках.

С 27 апреля по 9 мая волонтеров Победы, раздающих Георгиевские ленточки, можно будет встретить по следующий адресам: г. Челябинск, пешеходная Кировка (памятник Добровольцам-танкистам). 27 апреля, 2, 5, 7 мая; г. Челябинск, ТРК «Горки», 5 мая; г. Озерск, Проспект Карла-Маркса, 29; г. Усть-Катав, Комсомольская улица, 38; г. Снежинск, ТЦ «Синара», улица Дзержинского, 39/1; г. Троицк, ул. Гагарина д. 16 (сквер Памяти); г. Магнитогорск, «Тыл — Фронту» (парк у Вечного огня); с. Аргаяш, площадь Ленина; г. Миасс пр. Автозаводцев, 55.

«Чтобы стать волонтером, нужно зайти на сайт в Личном кабинете, найти мероприятие „Георгиевская ленточка“. Для тех, кто хочет получить Георгиевскую ленточку от волонтеров Победы: совсем скоро мы опубликуем список точек в нашем сообществе во „ВКонтакте“, на которых можно найти добровольцев с 27 апреля по 9 мая», — рассказал координатор направлений «Великая Победа» Даниил Кирпиченко.

«Георгиевская ленточка» — символ памяти, связи поколений и воинской славы. В этом году миллионы лент будут традиционно переданы из рук в руки в России и за рубежом силами тысяч волонтеров Победы. Кроме Георгиевской ленты добровольцы также расскажут об истории символа и дадут рекомендации по его ношению.