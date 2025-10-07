В Челябинской области стартовал второй очный модуль программы «Герои Южного Урала»

Он будет посвящен экономике и финансам

Все 60 участников кадрового проекта «Герои Южного Урала» приступили сегодня к изучению второго модуля учебной программы. Он посвящен экономике и финансам, передает корреспондент ИА «Первое областное».

В течение 10 дней участники — бывшие бойцы СВО — будут углубленно изучать налоговую систему РФ, межбюджетные отношения, промышленную и агропромышленную политику.

«Проект решает чрезвычайно важную задачу, направленную на то, чтобы ваше несгибаемое поле дисциплины, полученное в ходе СВО, нашло применение на мирной земле», — приветствовал участников депутат Госдумы Олег Голиков.

Напомним, проект реализуется по инициативе губернатора Алексея Текслера. Перед участниками стоит четкая цель: под руководством наставников стать частью большой слаженной команды, которая будет приносить пользу региону.

«Ребята уже показали себя как достойные сыны Отчества, зарекомендовали себя на фронте. Наша задача — дать им базовые политические знания, образовательную часть», — подчеркнул зампред правительства Челябинской области Юрий Кузнецов.

В данный момент 15 участников программы «Герои Южного Урала» стали депутатами разных уровней.

Добавим, помимо обучения, модуль предусматривает также посещение промышленных предприятий, а также командообразующие мероприятия, например, на ближайшую субботу запланировано посещение хоккея.