В Челябинской области стартовал «Уральский десант»

Более сотни студентов отправились на помощь жителям отдаленных районов

«Уральский десант» отправился в семь округов Челябинской области. Сто десять студентов-волонтеров в течение нескольких дней будут оказывать помощь жителям Нязепетровского, Красноармейского, Чесменского, Ашинского, Верхнеуральского округов, а также Кыштыма и Чебаркуля, передает корреспондент ИА «Первое областное».





Старт добровольческой акции, которая является частью всероссийского проекта «Снежный десант РСО», был дан накануне в Саду Победы. Волонтеров напутствовал министр молодежи Челябинской области Юрий Болдырев:

«Самое главное — личный пример, который вы несете в территории. Важно, чтобы вы сами возвращались довольными от своей работы. Вы работаете на благо вашей команды и населения. Помогайте жителям, будьте отзывчивыми и неравнодушными, и тогда абсолютно точно все будет получаться у вас, у нашего региона и страны. Пусть ваш пример будет заразителен».









В этом году акция проходит под девизом «Труд — крут», подчеркивая ценность рабочих профессий для развития области. В программе десанта — самая разная работа. Студенты проведут образовательные и развлекательные мероприятия для школьников, помогут в благоустройстве социальных объектов и памятников, окажут бытовую помощь ветеранам и, что особенно важно в этом году, — семьям участников специальной военной операции.





«В основе акции лежит простая, но важная идея: помогать тем, кто в этом нуждается. Мы гордимся нашими студентами, которые готовы отдавать свои время, силы и тепло», — сказала Марина Сазонова, и. о. руководителя штаба Челябинского регионального отделения РСО.

Акция организована Челябинским региональным отделением Российских студенческих отрядов при поддержке правительства Челябинской области.