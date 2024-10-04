В Челябинской области стартовал шестой сезон проекта «Снеговики-добряки»

Южноуральцы исполнят мечты 500 детей, живущих с тяжелыми заболеваниями

На Южном Урале стартовал шестой сезон благотворительного проекта «Снеговики-добряки», который дает возможность неравнодушным людям исполнить новогодние желания детей с тяжелыми заболеваниями. Проект реализуется под эгидой уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Евгении Майоровой и при поддержке губернатора Алексея Текслера.

«Челябинская область — территория добра. И наш проект нашел большой отклик у жителей региона, потому что он вовлекает людей в круговорот добрых дел, а также поддерживает и вдохновляет детей и их родителей на преодоление трудностей и веру в чудо», — говорит уполномоченный по правам ребенка в Челябинской области Евгения Майорова.

На сайте снеговикидобряки.рф (snegovikidobryaki.ru) уже появились первые истории подопечных проекта. Дети просят волшебных снеговиков подарить им подарки, о которых мечтают. Это куклы, машины, коньки и различные гаджеты — для больных детей, месяцами прикованных к больничной койке или запертых в четырех стенах дома, планшеты и телефоны зачастую становятся лучшим способом поддержать связь с большим миром.

В разные годы состав детей, которые могут принять участие в акции, менялся. Снеговики дарили подарки ребятам из новых регионов России, юным талантам. За пять лет снеговики исполнили мечты почти трех тысяч южноуральцев. В этом году акция возвращается к своим истокам — подарки будут вручаться детям с тяжелыми заболеваниями.

«Перечень этих заболеваний размещен на сайте проекта снеговикидобряки.рф. Также на сайте есть список партнеров акции — благотворительных фондов, через которые семья может обратиться в проект. И мы советуем это сделать, ведь в таком случае ваш ребенок получит не только подарок, но и другие виды поддержки от НКО», — говорит сооснователь проекта Алена Вериго.

Для волшебных снеговиков никаких ограничений в проекте нет. Дарить подарки подопечным акции могут частные лица, семьи, любые объединения добрых людей (например, группа товарищей или соседей), а также целые коллективы компаний и организаций. Первым снеговиком шестого сезона стал челябинец начальник юридического отдела Международного института дизайна и сервиса Андрей Аполовников. В акции он принимает участие третий год.

«Для меня это счастье, радость и, если хотите, излечение души. Когда ты смотришь на фотографию ребенка с твоим подарком, к горлу подкатывает комок, это непередаваемые эмоции. Я стараюсь рассказывать об акции своим знакомым, размещаю пост в соцсетях, потому что таких людей, как я, много. Спасибо организаторам, что дают нам возможность сделать доброе дело», — говорит Андрей Аполовников.

В этом году по правилам акции все подарки стоят в пределах 10 тысяч рублей. Но на сайте проекта есть «волшебная кнопка», которая позволяет перечислить в оргкомитет небольшое пожертвование — от 100 рублей. В прошлом году на такие перечисления удалось купить 17 подарков.

Всего в 2024 году подарки получат не менее 500 детей из Челябинской области, причем те, кто еще не участвовал в этой акции. Стать участником «Снеговиков-добряков» ребенок может только раз в жизни.

Завершится акция большим флешмобом у ледовой арены «Трактор» в декабре. Благотворители смогут встретиться, пообщаться и слепить оригинального снеговика. Кстати, в прошлом году во время такого флешмоба участники проекта поставили рекорд России, создав самую крупную экспозицию снеговиков.

Связаться с оргкомитетом проекта «Снеговики-добряки» можно по телефону горячей линии 700-14-00. Далее следует нажать кнопку «2» (если вы представитель больного ребенка) или «3» (если вы хотите стать волшебным снеговиком).