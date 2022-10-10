В Челябинской области стартовал прием заявлений на соцвыплаты для беженцев из Украины

Также финансовую поддержку получат вынужденные переселенцы с территорий ЛНР и ДНР.

В Челябинской области начали прием заявлений на получение социальных выплат для беженцев из Украины, ДНР и ЛНР. Выплаты будут предоставлять за прошедший период с 1 июля и до 31 декабря 2022 года включительно. Об этом сообщили пресс-службе министерства социальных отношений Челябинской области.



Чтобы получить выплату, граждане должны обратиться в управление соцзащиты по месту жительства. Решение будет принято не позднее 5 рабочих дней со дня подачи заявления.

По указу президента РФ правительство потратит 10,5 миллиардов рублей на поддержку беженцев из республик Донбасса и Украины.