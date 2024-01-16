В Челябинской области пройдет голосование за общественные пространства, которые будут благоустроены во всех регионах России. Принять участие в мероприятии помогут волонтеры. Регистрация для добровольцев уже открыта, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
Волонтеры помогут привлечь участников, объяснить цели и значение голосования для родного города. Они будут работать на специальных информационных точках, в общественных пространствах, а также на массовых мероприятиях. В 2024 году голосование пройдет в марте и апреле.
Стать волонтером могут южноуральцы, достигшие 14‑летнего возраста. Добровольцы должны уметь общаться с людьми, четко рассказать о проекте и отвечать на вопросы. Взаимодействовать с добровольцами и организовывать их работу будут региональные волонтерские штабы, которые займутся отбором и обучением волонтерского корпуса. Для участия необходимо пройти регистрацию на сайте ДОБРО.РФ.
Напомним, что в прошлом году в Челябинской области при поддержке добровольцев в проголосовали более 500 000 жителей. В сравнении с прошлым годом количество собранных голосов активными южноуральцами выросло на 100 тысяч. В этом году в состав корпуса волонтеров вошло более 4000 человек.
В 2024 году в Челябинской области благоустроят 128 общественных пространств, выбранных южноуральцами. Также будут преобразованы 48 дворовых территорий. Среди долгожданных проектов в Челябинске — благоустройство сквера у ТРК «Родник», пешеходной зоны на гостевом маршруте по улице Свободы от улицы Тимирязева до Привокзальной площади и многое другое. Подробный список всех объектов можно посмотреть здесь.
Благоустройство объектов во всех регионах России проводится в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда».
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