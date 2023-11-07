В Челябинской области стартовал набор волонтеров на Всемирный фестиваль молодежи, который пройдет с 1 по 7 марта 2024 года на территории «Сириус». Организаторы планируют задействовать 60 южноуральских добровольцев. Заявку на участие уже отправили около 800 человек, сообщает правительство Челябинской области.
Организаторы планируют привлекать волонтеров для работы по нескольким направлениям: транспортное обеспечение, культура и церемонии, деловая программа, сервисы для зрителей, обеспечение безопасности, медицинское сопровождение, административная деятельность, взаимодействие со СМИ, сопровождение делегаций, размещение, питание, полезная программа, прибытие и отъезд, лингвистические услуги, городские волонтеры. Регистрация волонтеров проходит на платформе добро.рф.
Всемирный фестиваль молодежи пройдет в 2024 году в целях развития международного молодежного сотрудничества. В нем примут участие 20 тысяч молодых лидеров в сфере образования, науки, международного сотрудничества, культуры, волонтерства и благотворительности, спорта, бизнеса, медиа и других, включая 10 тысяч иностранцев. Участники могут зарегистрироваться до 1 декабря на сайте.
На фестивале будут работать 5 тысяч волонтеров из всех регионов России, в том числе 228 жителей ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.
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