В Челябинской области стартовал пилотный проект для гипертоников

В регионе внедряют дистанционный мониторинг артериального давления

В 2024 году в Челябинской области начали практиковать дистанционный метод контроля за артериальным давлением пациентов. Об этом в личном телеграм-канале сообщает во вторник, 30 января, вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт.

Поликлиники области уже получили более полутора тысяч тонометров, которые автоматически передают данные измерений лечащему врачу.

«Врачи будут ежедневно видеть, как меняются показатели пациентов, и, если нужно, своевременно корректировать терапию. Благодаря нововведению врачи смогут охватить около 6 тысяч пациентов высокого сердечно-сосудистого риска и предотвратить сотни, а возможно, даже тысячи инфарктов и инсультов», — пишет Ирина Гехт.

Получить тонометр с функцией автоматической отправки данных пациенты могут бесплатно в поликлиниках по месту жительства. Прибор выдается на период диагностики и лечения.

Пилотный проект поддержан Губернатором Челябинской области.

Похожий метод контроля за давлением гипертоников уже применяют в челябинской городской поликлинике № 5. Персонал поликлиники сам обзванивает пациентов и передает данные о давлении лечащему врачу, а тот оценивает состояние человека и при необходимости корректирует терапию.