В Челябинской области стартовал ноябрьский телемарафон «Все для Победы!»

﻿Помочь бойцам могут зрители канала ОТВ

В Челябинской области 4 ноября, в День народного единства, идет праздничный телемарафон канала ОТВ и Народного фронта. Весь день на экране телевизоров зрители видят кура-код, с помощью которого можно перевести деньги в Народный фронт для закупки гуманитарной помощи бойцам СВО.

Очередной телемарафон «Все для Победы!» на ОТВ ведут Анастасия Плотникова и Иван Уткин. Вместе с журналистами телеканала они рассказывают о быте южноуральских волонтеров, которые плетут маскировочные сети, собирают продуктовые наборы и строят мобильные бани.

В спецрепортаже Полины Герасимовой участники СВО рассказывают о своем восстановлении после ранения. Реабилитация и социальная адаптация ветеранов — ключевая тема этого телемарафона.

Напомним, за время проведения телемарафонов в эфире ОТВ южноуральцы собрали более 36 млн рублей.