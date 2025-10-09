В Челябинской области стартовал конкурс рекламы «Право творить»

Работы в трех номинациях — наружная реклама, видео- и интернет-реклама — принимаются 17 октября

В Челябинской области объявлен старт конкурса рекламы «Право творить». Мероприятие проходит в рамках Регионального рекламного форума «Право и Креатив (ПиК)», сообщают организаторы.

Конкурс, инициатором которого выступило Областное телевидение (ОТВ), нацелен на выявление и поддержку талантливых рекламистов и креаторов региона. Особенность проекта — участие Челябинского УФАС в работе жюри, что гарантирует оценку работ не только с творческой, но и с юридической точки зрения, на соответствие законодательству о рекламе.

Для участия необходимо направить креативный рекламный материал свободной тематики, соответствующий условиям конкурса. Работы принимаются в трех основных номинациях: «Наружная реклама: баннеры, плакаты, вывески»; «Видеореклама: ролики продолжительностью до 60 секунд»; «Интернет-реклама: баннеры и креативы для социальных сетей». Все подробности участия конкурса здесь.

Прием заявок продлится до 17 октября.

Торжественная церемония награждения победителей запланирована на 24 октября 2025 года и состоится на площадке Регионального рекламного форума «Право и Креатив (ПиК)».

Победители в каждой номинации получат не только дипломы, но и существенные призы: сертификат на размещение рекламы на одном из ресурсов Областного телевидения, а также право на участие в программе «Наше утро» на телеканале ОТВ.

Полное положение о конкурсе здесь .