Педагоги Южного Урала запустили праздничный флешмоб #ретроНовыйгод. Педагоги выкладывают в социальных сетях старые новогодние фото и делятся детскими воспоминаниями о празднике. К акции уже присоединилось более 100 учителей со всей России, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.
«В новогоднюю ночь Дед Мороз всегда приходил к нам домой и лично забирал наши письма. У него всегда были холодные руки и припорошенный снегом кафтан. Только в пятом классе я случайно увидела, как папа переодевается в костюм волшебника и на улице для правдоподобности морозил руки в снегу. Но верить в чудо я все равно не перестала. Современные дети тоже верят в это самое новогоднее чудо. Учащиеся начальной школы просят у Дедушки всякие безделушки, а выпускники девятых и одиннадцатых классов просят „пятерок“ на ОГЭ и ЕГЭ», — рассказала педагог-организатор школы № 115 Челябинска Ксения Бондарчук.
Учитель музыки челябинской гимназии № 1 Екатерина Тишкова рассказала, что в детстве подстраховывала других ребятишек.
«Благодаря хорошей памяти, на утренниках я знала все роли, и, если кто-то из детей заболевал, то всегда приходила на помощь. Я это называю „Снежинка на замене“. А в Деда Мороза я верю до сих. И мой уже взрослый сын верит. А все потому, что в нашей жизни не так много чудес, а Новый год — это именно тот праздник, когда чудес особенно хочется», — отметила Екатерина Тишкова.
Флешмоб южноуральских учителей поддержали в правительстве и в министерстве образования Челябинской области. Все желающие могут перейти по хэштегу #ретроНовыйгод в социальной сети ВКонтакте, посмотреть фотографии и прочитать позитивные истории.
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