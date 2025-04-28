В Челябинской области стартовал финальный этап отбора на программу «Герои Южного Урала»

В него прошли 558 заявок от участников и ветеранов СВО

Финальный этап отбора кандидатов для участия в образовательной программе «Герои Южного Урала» стартовал в Челябинской области. На сегодняшний день из 1056 заявок, поступивших от желающих учиться, эксперты РАНХиГС и Общественный совет отобрали 558 кандидатов. За парты 1 июля 2025 года сядут 60 человек, сообщает корреспондент ИА «Первое областное».

Еще 30 действующих военнослужащих, которые сейчас в зоне СВО, войдут в резерв и смогут присоединиться к программе после возвращения.

«Героев Южного Урала» ждет годичный курс по превращению в управленцев. Он включит не только теорию госуправления, но и стажировки на предприятиях и в органах власти. У каждого участника будет персональный наставник из числа топ-менеджеров и чиновников региона.

Ветеран СВО Сергей Бормотов уверен, программа «Герои Южного Урала» — это шанс для тех, кто защищал страну, теперь внести вклад в ее развитие в гражданском плане:

«Это большой шанс найти себя в этой жизни, сделать какой-то первый шаг. Мы все с вами знаем, что нет неталантливых людей. Все люди талантливы, каждый по-своему, и эта программа дает ребятам найти именно тот талант, который они способны реализовать, и направить их в правильном русле, чтобы они просто не блуждали в потемках жизни, а сразу нашли себя и могли развиваться в этом направлении».

Проект, запущенный по инициативе Алексея Текслера, не только поддерживает ветеранов, но и решает кадровые задачи области. Ранее стало известно, Челябинск вошел в топ-10 регионов по активности участников подобных программ.