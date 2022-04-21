В Челябинской области стартовал досрочный период ОГЭ

21 апреля девятиклассники сдадут экзамен по математике

В Челябинской области стартовал досрочный период государственной итоговой аттестации (ГИА-9) для девятиклассников, в том числе в форме основного государственного экзамена (ОГЭ). На Южном Урале для участия в нем зарегистрировались 26 школьников. Сегодня, 21 апреля, им предстоит сдавать математику. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Минобра.



«Досрочный период проводится для девятиклассников, не имеющих возможности по уважительным причинам, подтвержденным документально, пройти ГИА в основной период. Досрочный период будет проходить по 17 мая включительно, в этот день аттестация завершится резервным днем по всем предметам», — рассказал директор регионального центра оценки качества и информатизации образования Андрей Барабас.

К экзамену допускаются школьники и экстерны, имеющие по всем учебным предметам за 9-й класс отметки не ниже удовлетворительных и «зачет» за итоговое собеседование по русскому языку.

В этом учебном году аттестация включает обязательные экзамены для получения аттестата (по русскому языку и математике) и два предмета по выбору школьника.

«Участники с ОВЗ, дети-инвалиды и инвалиды могут сдавать по их желанию экзамены только по обязательным учебным предметам», — напомнили в Минобре Челябинской области.

На прошлой неделе было утверждено новое расписание основного периода ОГЭ-2022. Он пройдет с 19 мая по 9 июля. Для удобства мы оформили график экзаменов в одной картинке.





По всем вопросам организации и проведения государственной итоговой аттестации можно обращаться по телефону горячей линии министерства образования и науки Челябинской области по номеру +7 (351) 263-25-17.