В Челябинской области стартовал чемпионат «Абилимпикс» для людей с особенностями здоровья

Победители примут участие в национальном этапе в Москве

В Челябинской области проходит региональный чемпионат «Абилимпикс» — соревнования по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью и особенностями здоровья. В чемпионате участвуют 600 конкурсантов по 58 компетенциям, включая новые направления «Робототехника», «Лазерные технологии», «Электроника» и «Архитектор будущего — нейросетевое искусство», сообщает пресс-служба Минобра.

«Чемпионат объединяет участников ради общей цели — чтобы каждый человек независимо от своих физических возможностей нашел работу мечты, был востребованным и независимым», — рассказала председатель областной организации инвалидов Лидия Дмитриева.



Первый замминистра образования и науки Челябинской области Ольга Статирова подчеркнула, что за каждой победой стоит не только личный труд участников, но и огромный вклад их наставников.

«Сегодня у конкурсантов есть возможность продемонстрировать новые технологии, что помогает в дальнейшем трудоустройстве и росту профессионализма», — добавляет она.

Победители регионального этапа отправятся на Национальный чемпионат «Абилимпикс» в Москву. Призеры также получат сертификаты на дополнительное образование или технические средства реабилитации.

Движение «Абилимпикс» реализуется в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети». Организаторами чемпионата «Абилимпикс» в Челябинской области выступают региональный Минобр и образовательный комплекс «Смена», региональный центр развития движения «Абилимпикс».