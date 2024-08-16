В Челябинской области стартовал 2-й этап акции «Внимание — дети!»

В канун учебного года госавтоинспекторы напомнят детям и взрослым о правилах дорожного движения

На Южном Урале стартовал второй этап профилактической акции «Внимание — дети!». Он продлится до 13 сентября. За этот месяц сотрудники Госавтоинспекции придут в каждую школу, чтобы провести родительские собрания и уроки дорожной безопасности.

В этот период особое внимание будет уделяться соблюдению правил перевозки детей в транспортных средствах. В выходные дни вблизи детских развлекательных центров и ТРК пройдут массовые проверки группами нарядов ДПС. 24 августа пройдут мероприятия по выявлению нарушений правил дорожного движения, совершаемых несовершеннолетними велосипедистами, детьми, управляющими мототранспортом и средствами индивидуальной мобильности.

«За 7 месяцев текущего года на территории Челябинской области зарегистрировано 263 дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних. В них погибли восемь детей, 278 получили травмы. В 67 случаях несовершеннолетние пострадали по своей неосторожности», — приводят статистику в ведомстве.

В День знаний, 1 сентября, маршруты патрулирования нарядов ДПС будут приближены к местам массового пребывания детей.

Сотрудники Госавтоинспекции просят родителей ежедневно напоминать детям Правила дорожного движения, а с первоклашками — отработать маршрут «дом — школа — дом». Водителей призывают быть предельно внимательными, снижать скорость возле школ, чтобы успеть среагировать, если ребенок неожиданно выбежит на дорогу; обращать внимание на транспортные средства, движущиеся по первой полосе, и притормаживать, если они остановились, — возможно, вам из-за них не видно пешехода маленького роста.