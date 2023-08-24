В Челябинской области старшеклассники будут учиться по новому учебнику истории

Ученики 11‑х классов получат книги уже 1 сентября

Школьники старших классов уже в этом году будут учиться по новому учебнику истории, заявила и. о. министра образования Челябинской области Елена Коузова.

«Уже к 1 сентября новый учебник будет у всех учащихся 11-го класса. А до конца года новые учебники истории получат и десятиклассники. Так как учебники состоят из двух частей, школьники из 10-го класса смогут перейти на новое издание чуть позже», — пояснила Елена Коузова.

В следующем году новые учебники истории получат ученики 5—9-х классов.

По словам экспертов, предыдущие издания содержали пробелы в истории современности и недостаточно полно раскрывали влияние России на мировые события. Теперь, синхронизировав курсы «Истории России» и «Всеобщей истории», авторы дают объективную картину по значимым эпизодам и более подробную хронику. Также авторы ушли от европоцентризма, уделив внимание истории Африки, Азии и Латинской Америки. В новый учебник также добавлены параграфы о современной России и специальной военной операции.

На страницах учебников также есть QR-коды, которые помогут найти документальные фильмы по темам, архивные документы и фотографии. Это поможет школьникам более плодотворно готовиться к выпускным экзаменам.

«Экзамен по истории один из самых сложных. Его просто так не сдать, нужно много учить. Этот учебник поможет ребятам подготовиться, потому что в нем есть соотношение событий в России и в мире в одни исторические периоды. Эти вопросы обязательно будут на экзамене. В новом учебнике все очень подробно и разложено по полочкам», — делится учитель истории образовательного центра № 5 Владимир Котельников.

Новый комплект учебников для старшей школы состоит из четырех книг: это «История России» для 10-х и 11-х классов, а также «Всемирная история» для 10-х и 11-х классов.