В Челябинской области станет проще получить выплату при рождении второго ребенка

Заксобрание области изменило критерий нуждаемости семей

В Челябинской области изменили критерий нуждаемости семей, которым положена выплата при рождении второго ребенка. 25 августа новые правила одобрили депутаты Законодательного собрания Челябинской области. Парламентарии приняли поправки к закону в первом и третьем чтении.

«Выплата существует с января 2022 года. До сих пор ее получали семьи с детьми, где доход на одного человека не превышал прожиточный минимум в регионе. Мы меняем этот критерий до двух прожиточных минимумов, на данный момент это 28 тысяч 506 рублей»,

— пояснила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

Законопроект разработан по поручению губернатора Алексея Текслера. Региональная мера социальной поддержки назначается на вторых детей, рожденных или усыновленных с 1 января 2022 года. В настоящее время размер выплаты равен 6 844 рублям, что составляет 50% величины прожиточного минимума для детей.

Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста одного года.

Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства или МФЦ.