«Выплата существует с января 2022 года. До сих пор ее получали семьи с детьми, где доход на одного человека не превышал прожиточный минимум в регионе. Мы меняем этот критерий до двух прожиточных минимумов, на данный момент это 28 тысяч 506 рублей», — пояснила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.
Законопроект разработан по поручению губернатора Алексея Текслера. Региональная мера социальной поддержки назначается на вторых детей, рожденных или усыновленных с 1 января 2022 года. В настоящее время размер выплаты равен 6 844 рублям, что составляет 50% величины прожиточного минимума для детей.
Выплата предоставляется до достижения ребенком возраста одного года.
Чтобы оформить выплату, необходимо обратиться в управление социальной защиты по месту жительства или МФЦ.