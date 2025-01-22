В Челябинской области стало меньше техногенных пожаров и погибших людей

Службы стали работать эффективнее с новым оснащением

В Челябинской области значительно снизилось количество техногенных пожаров и число погибших людей. Это отметил губернатор Челябинской области Алексей Текслер на первом аппаратном совещании 2025 года.

В прошлом году областной бюджет профинансировал строительство здания пожарных депо в Коркино и Кусе для федеральной противопожарной службы. Также были приобретены два пожарных бронещита и оперативный автомобиль, оснащенный средствами связи, пожаротушения и аварийно-спасательным инструментом.

Правительство Челябинской области оказало помощь в ремонте зданий пожарных депо. Для нужд областной противопожарной службы закупили десять пожарных автомобилей.

В июле 2024 года начала работу пожарная часть в поселке Акбашево Аргаяшского района. Она обеспечила охват восьми населенных пунктов с общей численностью населения 3300 человек.

Кроме того, началось строительство пожарного депо в поселке Коелга Еткульского района.