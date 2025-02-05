В Челябинской области на 30% стало больше зожников

Но их все равно пока мало — всего 6,3 процента

Здоровый образ жизни стал интересовать большее число жителей Челябинской области. По данным исследования «ФинЭкспертизы», их количество выросло на 30% по сравнению с тем, что было в предыдущем году.

Если точнее, в исследовании сравнивали данные опросов Росстата за 2024 и 2023 годы. В Челябинской области доля приверженцев здорового образа жизни выросла с 4,8 до 6,3 процента. Это небольшая часть от всего населения.

Справедливости ради надо сказать о критериях ЗОЖ, которые применял Росстат в исследовании. Так, по методологии статистики к людям с «высокой приверженностью здоровому образу жизни» относятся граждане, выполняющие одновременно пять правил:

едят овощи и фрукты каждый день в количестве не менее 400 граммов;

получают не менее 150 минут умеренной или 75 минут интенсивной физической нагрузки в неделю;

потребляют не более 5 граммов соли в сутки;

умеренны в потреблении алкоголя: не более 168 граммов чистого спирта в неделю для мужчин (соответствует 0,4 литра водки или другого алкоголя крепостью 40 градусов, двум бутылкам вина крепостью 12 градусов либо 3,5 литра пива крепостью 4,7 градуса) и не более 84 граммов чистого спирта в неделю для женщин (0,2 литра крепкого алкоголя, либо одна бутылка вина, либо 1,8 литра пива);

не курят.

По России количество зожников выросло на 6%, до 11,8 миллиона человек. Однако допандемийный уровень пока не достигнут. Он упал в 2022 году и сейчас набирает обороты.

Надо сказать, что судить о регионе или стране по уровню «ортодоксальных» зожников будет не совсем правильно. Ведь их доля невелика.

Гораздо больше в России людей, которые ведут относительно здоровый образ жизни. Они не курят, но могут нарушить одно из правил ЗОЖ. Их, считай, полстраны — 52 процента.

Немало и антизожников, которые курят либо нарушают два или более правил ЗОЖ. Их 38,3 процента.