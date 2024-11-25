В Челябинской области стало больше приверженцев ЗОЖ

В регионе растет популярность занятий спортом

В 2023 году приверженцев здорового образа жизни в Челябинской области стало больше, чем в 2022-м. В рейтинге регионов по приверженности населения ЗОЖ Южный Урал получил 43,6 балла против 40,2 в 2022 году, передает издание «РИА Новости».

В основу рейтинга легли семь показателей: потребление алкоголя и табачных изделий, распространенность наркомании, количество преступлений, совершенных в состоянии опьянения, занятия спортом, условия труда и другие.

Наибольшее количество баллов получили кавказские и южные регионы: Республика Дагестан, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Адыгея, Тульская область. По словам исследователей, это связано с низким уровнем потребления табачных изделий, невысокими объемами продаж алкоголя и небольшой долей занятых на работе с вредными условиями труда.

Меньше всего баллов получили Еврейская автономная область, Камчатский край и Магадан.

В Челябинской области многое делается для развития спорта. Регион регулярно принимает крупные соревнования, в городах и районах строятся новые спортивные объекты и ремонтируются старые, реализуется комплекс ГТО. Кроме того, уже не первый год на Южном Урале действует программа «Земский тренер».