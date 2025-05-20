В Челябинской области стало больше пчел

В сельхозорганизациях увеличилось количество пчелосемей

По данным Челябинскстата, на 1 января 2025 года в сельскохозяйственных организациях региона, не относящихся к субъектам малого предпринимательства, насчитывалось 286 пчелосемей. Это на 11,7% больше, чем годом ранее.

Рост числа пчелиных семей — это положительная тенденция, которая сулит увеличение производства ценных продуктов пчеловодства: меда, маточного молочка, воска, прополиса. Все эти продукты обладают полезными свойствами и широко используются в медицине и косметологии.

Пчелы играют важную роль в экосистеме, являясь основными опылителями растений. Кроме того, чем больше пчел, тем лучше урожайность сельскохозяйственных культур.