Уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом в Челябинской области пошел на спад. За прошлую неделю, с 20 по 26 марта, количество заболевших снизилось на 8,6% по сравнению с позапрошлой. А уровень заболеваемости ниже эпидемического порога на 22,1% по совокупному населению, сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.
«С 20 по 26 марта в области зарегистрировано 77,06 на 10 тысяч населения случаев ОРВИ и гриппа, что ниже уровня прошлой недели на 8,6%, в том числе среди взрослого населения — на 6,7%, среди детей 7—14 лет — на 16,2%, детей 3—6 лет — на 3,3%, детей до 3 лет — на 6%», — сообщили в ведомстве.
Однако расслабляться не стоит: на территории области циркулируют вирусы гриппа В и А. Кроме того, выявляются риновирусы, аденовирусы, вирусы парагриппа, РС-вирусы, сезонные коронавирусы.
Жителям региона рекомендуют использовать маски при посещении магазинов, торговых центров и различных мероприятий. В транспорте, развлекательных и культурно-досуговых организациях действует усиленный дезинфекционный режим.
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