В Челябинской области стали чаще умирать наркоманы

Медики предлагают сместить акценты в лечении наркозависимых пациентов

На Южном Урале выросла смертность среди потребителей наркотиков. Печальная статистика была озвучена на одном последних заседании комиссии Общественной палаты Челябинской области.

«Если в 2018 году на Южном Урале зарегистрировано 178 летальных исходов, то в 2019 году — 262 смерти, в 2020 году — 387 смертей, а в 2021 году — 582 смерти», — говорит член Общественной палаты Челябинской области и экспертного совета при Комитете Совета Федерации по обороне и безопасности Евгений Савченко.

Сегодня медики делают ставку на медикаментозное лечение наркозависимых южноуральцев за счет государства. Однако такой подход не приносит большого эффекта.

По словам главного нарколога Челябинской области Бориса Изаровского, исключительно медикаментозное лечение возвращает к трезвой жизни не более 5% наркозависимых. Положительный эффект возрастает до 40% после квалифицированной помощи в центрах социальной реабилитации. Но таких заведений в России и на Южном Урале пока недостаточно.

В 2021 году на территории Челябинской области лишь 240 наркозависимых прошли реабилитацию в государственных и включенных в региональный реестр негосударственных организациях. Это 2,4% от количества зарегистрированных в областной наркологии потребителей наркотиков.

Эксперты предлагают сместить акценты при лечении наркозависимых и оказывать таким людям комплексную помощь. Кроме того, предлагается создать единый ресурсный центр при Минсоце, где будут готовить кадры для центров реабилитации.

Ранее в Магнитогорске задержали мужчину с пакетом марихуаны.